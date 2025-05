Makhachev dispara contra Topuria e provoca: "Só um espanhol boca grande"

A tensão entre Islam Makhachev e Ilia Topuria ganhou mais um capítulo nesta semana. Por meio do X (antigo Twitter), o ex-campeão dos pesos-leves (70 kg) do UFC usou um tom ácido para rebater as provocações do espanhol e minimizou a relevância do rival na divisão até 70 kg, após as recentes movimentações de ambos entre categorias.

A publicação foi uma resposta a uma série de declarações de Topuria, que acusou Makhachev de estar evitando um confronto direto. Invicto no MMA, o representante da Geórgia radicado na Espanha abriu mão do cinturão dos penas (66 kg) para buscar o título dos leves, que ficou vago após a mudança de categoria do russo. Este, por sua vez, justificou a subida para os meio-médios (77 kg) afirmando que, com a derrota do amigo Belal Muhammad no UFC 315, abriu-se espaço para buscar o cinturão da nova divisão sem conflitos pessoais.

"A diferença entre mim e você é que eu fiquei no topo da lista da minha divisão, passei para a próxima, mas você escapou de dois concorrentes que tiveram vitórias consecutivas de 5 a 9 na divisão do penas. Você não é ninguém na divisão dos leves, só um espanhol boca grande com um corte de cabelo bacana. Vai ganhar uma e a gente conversa, cara", escreveu Makhachev.