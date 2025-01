Lutadora russa dá tapa na cara de treinador após derrota no UFC; veja

Logo na segunda luta do card preliminar do UFC Vegas 101, primeiro evento da organização na temporada 2025, uma cena incomum chamou a atenção da comunidade do MMA. Derrotada por Fatima Kline por nocaute técnico, a lutadora russa Victoria Dudakova deu um tapa na cara de um dos seus treinadores após a luta (veja abaixo ou clique aqui).

O momento foi registrado pela transmissão oficial do evento e rapidamente viralizou na internet. No geral, a reação nas redes sociais foi negativa. Muitas pessoas recriminaram a atitude da lutadora, apontando a falta de respeito da mesma com o profissional que estava em seu corner.

Ainda não se sabe exatamente o que motivou a atitude intempestiva de Victoria Dudakova no octógono após sua derrota. No entanto, nas imagens divulgadas é possível ver que, logo após o tapa desferido, a atleta, visivelmente irritada, direciona algumas palavras - em russo - ao treinador.