Com sonho de título em jogo, duelo brasileiro abre temporada do UFC em 2025

O Ultimate dará o pontapé inicial na temporada 2025 neste sábado (11), com a promoção do UFC Vegas 101, no 'Apex'. E para começar o ano com o pé direito, a organização escalou um enorme contingente de atletas brasileiros, com destaque para as pesos-palhas (52 kg) Amanda Ribas e Mackenzie Dern, que se enfrentam na luta principal do evento em uma importante revanche, que pode determinar a continuidade ou, até mesmo, o fim do sonho de título para uma delas.

Depois de iniciarem suas caminhadas no UFC com enorme expectativa, Amanda e Mackenzie passaram a figurar entre as principais atletas da divisão até 52 kg da entidade. Porém, devido a algumas derrotas em momentos cruciais de suas carreiras, as brasileiras nunca conseguiram dar o salto final que as deixassem em condições de pleitear uma disputa pelo título da categoria.

Agora, já consideradas veteranas dentro do octógono mais famoso do mundo, Amanda Ribas e Mackenzie Dern - atuais oitava e sexta colocadas no ranking peso-palha do UFC, respectivamente - têm novamente a oportunidade de darem um passo rumo ao topo da categoria. Só que uma delas deve ficar pelo caminho.