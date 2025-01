Ultimate divulga pôster do UFC 312 com destaque para disputas de título; veja

Esquadrão Brasileiro no UFC 312

Até o momento, o Brasil tem quatro atletas confirmados para o evento sediado na Austrália. O peso-pena (66 kg) Gabriel 'Mosquitinho' enfrentará o lutador da casa Jack Jenkins. Já o peso-pesado Tallison Teixeira terá pela frente o neozelandês Justin Tafa. Além deles, Bruna Brasil e Rodolfo Bellato medirão forças com Wang Cong e Jimmy Crute, respectivamente.

Get ready for TWO title fights down under ??

The Octagon returns to Sydney in 32 days!#UFC312 | #FeelNewSydney pic.twitter.com/FrXKxkuKC4

- UFC (@ufc) January 8, 2025