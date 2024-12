Durinho projeta realizar última corrida pelo cinturão dos meio-médios do UFC

"Tenho muita lenha para queimar. Minha última performance não define quem sou. Bati o peso mal, não tive energia nenhuma na luta, mas está tranquilo, podem me botar como azarão. Acho que ainda tenho muita lenha para queimar e gosto de ter que provar. É lógico que queria estar vindo com três, quatro vitórias, lutar pelo cinturão, estar com o título agora, mas tudo acontece no seu tempo. Vou com tudo nesse ano. Acho que tenho no máximo dois anos e meio, três anos de carreira e quero terminar melhor do que comecei. Quero terminar com guerras, fazendo boas lutas e, se eu conseguir mais uma corrida pelo cinturão, será irado", declarou o atleta.

Registro de 'Durinho' no MMA

Gilbert Burns, de 38 anos, é um dos principais lutadores brasileiros em atividade no MMA. No UFC desde 2014, 'Durinho' já atuou no peso-leve (70 kg), mas alcançou destaque no esporte ao integrar os meio-médios e se consolidou na elite da categoria. Atualmente, o veterano é o número oito no ranking da divisão e possui um cartel composto por 22 vitórias e oito derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Demian Maia, Jorge Masvidal, Neil Magny, Olivier Aubin-Mercier, Stephen Thompson e Tyron Woodley.