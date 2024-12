Adesanya explica porque luta contra Caio Borralho não saiu do papel no UFC

Em má fase na carreira, Israel Adesanya busca voltar ao caminho das vitórias contra Nassourdine Imavov, no 'main event' do UFC Arábia Saudita, programado para acontecer em fevereiro. Contudo, o ex-campeão do peso-médio (84 kg), antes da luta ser oficializada, viu Caio Borralho surgir como um possível oponente. Como o duelo com o brasileiro não saiu do papel, o atleta explicou o que ocorreu nos bastidores.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Adesanya informou que, apesar de saber do interesse de Caio em enfrentá-lo, tal luta não era a prioridade do UFC. Inclusive, o nigeriano revelou que o atleta o abordou tardiamente, quando já negociava para encarar Imavov, e que chegou a conversar com o mesmo a respeito da possibilidade de se enfrentarem no octógono.

Vale pontuar que o brasileiro, invicto no UFC e embalado por sete vitórias, deixou claro seu desejo em ter o renomado striker como adversário e, ao contrário dos demais lutadores, o enalteceu em seus desafios, não apelando para o 'trash talk'. Portanto, Adesanya aprovou a abordagem respeitosa de Borralho ao buscar a luta e não descartou enfrentá-lo no futuro.