Kleber Bambam promete nocautear Whindersson Nunes e "chocar o mundo" no boxe

Ao que parece, Kleber Bambam está decidido a voltar a competir no boxe. Em fevereiro, em São Paulo, o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil não resistiu ao poder de Acelino Popó e foi nocauteado em segundos. Mas, apesar da dura derrota e das críticas de parte dos fãs e profissionais do esporte, o empresário visa dar a volta por cima no ringue e trata Whindersson Nunes como oponente ideal.

Tanto que, em seu podcast oficial, Bambam não só desafiou o comediante para uma possível luta de boxe, como também prometeu nocauteá-lo. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o influenciador digital tornou público seu desejo de medir forças com Whindersson no ringue.

É bem verdade que o humorista vem competindo na nobre arte com uma certa frequência, enquanto Bambam possui apenas um combate na modalidade. Mesmo assim, o empresário, buscando sua primeira vitória no boxe, esbanjou confiança em sua evolução com as mãos e garantiu que faria bonito contra Whindersson.