Lutador de MMA é preso logo após sofrer nocaute no Shooto Brasil; entenda

Na última sexta-feira (13), Eliel dos Santos foi nocauteado por Cleverson Silva no primeiro round do Shooto Brasil 127, evento realizado no Rio de Janeiro, e, ao sair do show, foi preso por agentes da Polícia Civil e Federal. De acordo com o 'G1', o atleta era procurado por agredir a ex-mulher e tinha um mandado de prisão contra ele por violência doméstica no Amapá.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Eliel descumpriu medidas legais referentes ao caso de agressão contra a ex-mulher, como a violação da tornozeleira eletrônica, e não obedeceu a medida protetiva que determinava seu distanciamento dela. Com a ordem para efetuar a prisão do lutador partindo do Juizado de violência doméstica do Tribunal de Justiça do Amapá, os policiais aguardaram o mesmo do lado de fora do evento. No momento da abordagem, o veterano não resistiu à ação dos agentes.

Registro de Eliel no MMA

Eliel dos Santos, de 39 anos, é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2004 e construiu um cartel composto por 20 vitórias e 19 derrotas.