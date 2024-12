Colby Covington classifica Kamaru Usman como o lutador que mais odeia no UFC

Sem competir desde dezembro de 2023, Colby Covington está de volta ao Ultimate. Neste sábado (14), 'Chaos' enfrenta Joaquin Buckley na luta principal do UFC Tampa, que é de extrema importância para os meio-médios (77 kg). E, mesmo vindo de dura derrota para Leon Edwards, o americano mantém a pose de 'bad boy'. Tanto que o atleta não esqueceu um velho conhecido e o atacou.

Ao ser questionado por um fã sobre o lutador do UFC que mais odeia, Covington, sem titubear, mencionou Kamaru Usman. Vale destacar que o 'bad boy' lutou duas vezes contra o nigeriano e perdeu ambas, desperdiçando assim a chance de se tornar campeão linear dos meio-médios da companhia.

No primeiro combate, realizado em 2019, Colby protagonizou uma batalha com o desafeto, mas acabou nocauteado no final do quinto e último round. Na revanche, disputada em 2021, 'Chaos' levou a pior contra Usman via decisão unânime. Depois de anos, o atleta segue sem engolir as derrotas para o ex-campeão da categoria e questiona sua ética como lutador profissional.