De volta, Kron Gracie é nocauteado por Bryce Mitchell no UFC 310

De volta ao octógono mais famoso do mundo após mais de um ano, Kron Gracie acabou derrotado por Bryce Mitchell no card principal do UFC 310, neste sábado (7), em Las Vegas (EUA). O revés do lutador brasileiro, membro da família responsável por difundir o jiu-jitsu pelo mundo, veio no terceiro round do combate, por nocaute.

Com o resultado, Kron chegou à terceira derrota consecutiva e agora fica em situação delicada na carreira. Isso porque, para além da sequência negativa, o faixa-preta também protagonizou performances abaixo do esperado e pode ter feito sua última luta no Ultimate neste final de semana. Por outro lado, Bryce Mitchell voltou à coluna das vitórias e, de quebra, defendeu a 13ª posição no ranking peso-pena da liga.

A luta

Depois de uma rápida movimentação em pé, Kron agarrou o rival e o chamou para o chão. Por baixo, o brasileiro não conseguiu usar seu jiu-jitsu de forma eficaz. Por sua vez, Mitchell também não apresentou muitos momentos de ação, mas manteve a vantagem posicional. A performance dos atletas foi alvo de vaias por parte do público ao final do primeiro round.