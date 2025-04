Ian Garry vence batalha contra Carlos Prates e freia hype do brasileiro no UFC

A luta

Nos segundos iniciais, os lutadores se estudaram sem tanta ação. E foi Garry quem tomou a iniciativa e chutou a linha de cintura de Prates, que respondeu com um chute na panturrilha do rival. O irlandês tentou encurtar e levar a luta para o solo, mas viu Carlos defender bem a investida de queda. Mais móvel, Ian apostava no volume de ataques, enquanto o brasileiro, mais postado, buscava golpes singulares. Nos segundos finais, Prates aparentemente se desequilibrou e, no chão, foi alvo de alguns golpes de Garry.

Após desferir bons jabs, Ian Garry novamente buscou a queda, mas foi frustrado pela defesa de Prates, que se manteve de pé no início do segundo round. Com uma movimentação intensa, o irlandês dificultou o trabalho do rival em achar a distância. Também perigoso em pé, 'The Future' balançou Carlos com um contragolpe preciso. Em seguida, Garry acuou novamente o brasileiro, desta vez com um chute alto nos segundos finais da parcial.

Mais agressivo, Prates voltou para o terceiro assalto desferindo chutes potentes. Ciente do perigo, Garry tentou buscar a queda. O rival caiu no chão, mas logo se reergueu, mantendo o confronto de pé. Na curta distância, Ian conectou um upper limpo, que balançou o representante da Fighting Nerds. Com o brasileiro grogue, The Future aproveitou a brecha e, enfim, conseguiu aplicar a queda. Afiado também no solo, Carlos usou a grade para ficar de pé novamente, mas viu o irlandês grampear no clinch até o soar do gongo.

Prates começou o quarto assalto com uma sequência de direto, seguido de um chute na linha de cintura. Em resposta, Garry tentou o colocar para baixo, mas viu o rival conseguir se manter de pé. Insistente, o irlandês repetiu a estratégia e, enfim, conseguiu uma queda bem-sucedida. Talvez em seu momento mais delicado, Carlos conectou um jab que balançou Ian. Ativo na luta, The Future retribuiu a gentileza com um direto em cheio. Sentindo cheiro de sangue, Prates passou a marchar para frente e pressionar Garry nos segundos finais da parcial, para delírio do público.

Atrás no placar, Carlos iniciou o quinto e último round partindo para cima, com diretos de esquerda e joelhadas na curta distância. Garry respondeu com um belo upper. Estratégico, o irlandês buscou novamente a queda, mas sem sucesso. Com ataques em linha, Prates ofereceu perigo para Ian, mas também abriu margem para ser contragolpeado. Disposto a esfriar o combate, Ian grampeou o adversário contra a grade. Após tentar ser derrubado, Prates raspou e caiu por cima, castigando Garry no 'ground and pound'. Grogue, o irlandês fez o que pôde para se defender até o final.