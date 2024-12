Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov se estranham em prévia do UFC 311; veja

Confirmados como protagonistas do 'co-main event' do UFC 311, Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov se estranharam em uma espécie de 'prévia' da disputa de título que acontece no dia 18 de janeiro, esquentando ainda mais o clima da rivalidade que existe entre eles. Na última sexta-feira (6), depois de participarem de uma coletiva de imprensa promocional, os astros do peso-galo (61 kg) se encontraram nos bastidores e precisaram ser separados pelos seguranças da companhia após trocarem farpas de forma acalorada.

O momento da confusão foi registrado pela equipe de reportagem da Ag Fight (clique aqui ou veja abaixo), que esteve presente no local, em Las Vegas (EUA). A discussão teve início enquanto o campeão peso-galo Merab Dvalishvili dava uma entrevista. Ao perceber a aproximação de Umar Nurmagomedov, primo do ex-detentor do cinturão peso-leve (70 kg) Khabib, o georgiano deixou de lado o compromisso com a imprensa e se mostrou bastante exaltado com a confrontação do rival.

Clima quente também na coletiva

Já na coletiva de imprensa promocional do UFC 311, Merab e Umar haviam discutido asperamente. O campeão pareceu visivelmente incomodado com o fato de ter sido escalado pelo Ultimate para colocar seu cinturão em jogo contra o russo, atual segundo colocado no ranking peso-galo. 'The Machine', como o georgiano é conhecido, também acusou Nurmagomedov de ser desrespeitoso com ele.