Vicente Luque abre as portas para possível luta contra Carlos Prates no UFC

"Acho que os dois caras estão em ascensão e mostraram que não são só promissores. Eles podem lutar em alto nível e fazer grandes lutas contra caras durões. No futuro, eu definitivamente me vejo lutando contra um deles. Gosto muito do estilo do Carlos. Nós faríamos uma luta louca. Mas, obviamente, agora meu foco está nessa luta e em chegar ao topo. Veremos. Se esses caras estão a caminho do topo, eles podem ser meus próximos oponentes. Primeiro de tudo é ter uma grande vitória contra Themba. Não posso menosprezar esse cara", declarou o veterano.

Registro de Luque no MMA

Vicente Luque, de 33 anos, é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2009 e estreou no UFC em 2015. Atualmente, 'The Silent Assassin' se encontra na 14ª posição no ranking dos meio-médios da liga.

Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 22 vitórias, sendo 19 pela via rápida (11 por nocaute e oito por finalização), dez derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Belal Muhammad, Jalin Turner, Michael Chiesa, Mike Perry, Rafael dos Anjos, Randy Brown, Thiago 'Marreta' e Tyron Woodley.