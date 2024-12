Juiz determina que McGregor pague custos judiciais de vítima após condenação

No olho do furacão, Conor McGregor segue sofrendo as consequências por conta de sua mais recente polêmica. Em novembro, na Irlanda, o ex-campeão do UFC foi declarado culpado no caso de agressão sexual contra Nikita Hand, ocorrido em 2018, e que teria que pagar uma indenização de 248,6 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão) para a vítima. Já nesta quinta-feira (5), o juiz Alexander Owens decidiu que 'Notorious' terá que cobrir os custos legais do processo civil movido pela mulher. A informação foi divulgada pelo site 'RTE'.

Segundo o 'The Irish Times', o valor total a ser pago por McGregor para Nikita pode chegar a um milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões). Vale pontuar que Hand, em seu depoimento, alegou que sua saúde mental foi tão afetada por conta do episódio a ponto de não conseguir trabalhar e deixou claro que buscaria indenização por danos gerais, especiais, agravados e punitivos. No Tribunal, o atleta negou as acusações, admitindo que o ato sexual entre as partes aconteceu, mas de forma consensual.

Situação pode piorar

O ex-campeão do UFC também pode ter mais problemas com o sistema legal irlandês. De acordo com o site 'RTE', o juiz sinalizou que poderia acusar McGregor de desacato ao Tribunal por conta de sua postura nas redes sociais e classificou as ações do mesmo como 'altamente irresponsáveis'. Na ocasião, o lutador não aceitou a derrota judicial e expressou sua insatisfação com o resultado do julgamento publicamente. Em suas publicações, Conor prometeu apelar contra a condenação e garantiu que irá até o fim para provar sua inocência, negando veementemente a acusação de estupro.