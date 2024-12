Cláudia Gadelha revela planos do UFC para reality show de jiu-jitsu em 2025

"A gente tem uma visão e uma missão incrível aqui, que é transformar o jiu-jitsu no esporte que tem o potencial de ser. O UFC - a maior empresa de lutas do mundo - está aí agora ajudando o jiu-jitsu a crescer, e eu estou muito feliz de estar aqui ajudando o jiu-jitsu nessa oportunidade incrível. Ano que vem, a gente vai fazer seis eventos, com o objetivo, a visão e a missão de tornar o UFC Fight Pass Invitational na maior marca de jiu-jitsu do mundo. A estratégia está toda montada do reality show. O Dana já está querendo fazer esse reality show de jiu-jitsu já tem um tempo. Esse ano a gente colocou tudo no papel, já tem tudo pronto, e ano que vem vai acontecer, com certeza", revelou Cláudia.

TUF como exemplo

Um dos motivos por trás da criação de um programa nestes moldes é o papel exercido pelo reality show 'The Ultimate Fighter' no crescimento da popularidade do MMA e, consequentemente, do UFC no início dos anos 2000. E Gadelha parece confiante que a novidade pode repetir o mesmo sucesso do 'TUF', elevando o patamar ocupado pelo jiu-jitsu e o grappling no mundo dos esportes de combate.

"A gente não sabe ainda para onde vai, se vai ser no UFC Fight Pass, se vai para o Youtube do UFC, mas o objetivo é crescer o jiu-jitsu, é tornar o jiu-jitsu no esporte que tem o potencial de ser. O jiu-jitsu está aí por tanto tempo, a gente precisa elevar esse esporte, e o reality show vai fazer a mesma coisa que o TUF fez para o UFC, quando o Stephan Bonnar e o Forrest Griffin mudaram o trajeto do UFC e transformaram o UFC no esporte que é hoje. A gente acredita que o reality show vai colocar o jiu-jitsu em um patamar diferente, e também as outras coisas que a gente vai fazer em 2025 para o jiu-jitsu", afirmou a brasileira.

Por detalhes

Ainda de acordo com a ex-lutadora potiguar, o reality show do jiu-jitsu está por alguns detalhes de ser anunciado oficialmente pelo UFC. Resta, segundo ela, definir a forma como o programa se desenvolverá e quando ele entrará no ar. A decisão final, como não poderia ser diferente, caberá ao presidente da organização há mais de duas décadas, Dana White.