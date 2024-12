UFC 310: Pantoja afirma ser melhor do que Asakura em todas as áreas

Veterano do MMA, Alexandre Pantoja faz os ajustes finais para disputar sua 34ª luta na carreira. Neste sábado (7), em Las Vegas (EUA), o brasileiro vai colocar o cinturão do peso-mosca (57 kg) do UFC em jogo pela terceira vez e esbanja confiança para enfrentar Kai Asakura, seu adversário no 'main event' da edição de número 310 da liga. Tanto que o campeão da categoria deu uma declaração ousada.

Apesar de não ser adepto do 'trash talk', Pantoja afirmou ser melhor do que o japonês em todas as áreas da luta. É bem verdade que 'The Cannibal' reconheceu a competência de Asakura, ex-campeão do Rizin e estreante na companhia, destacando a trocação como principal arma do mesmo.

De todo modo, o brasileiro, conhecido por sua qualidade no grappling, garante que sua evolução em pé é tamanha, que não deixa nada a desejar em relação ao oponente, um especialista no setor. Inclusive, Alexandre, ciente de sua experiência em combate e do seu nível de habilidade, prometeu protagonizar um monólogo no octógono.