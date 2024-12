Jon Jones opina sobre a liga de tapas na cara de Dana White: "Esporte selvagem"

Um dos temas mais controversos em debate no ramo dos esportes de combate gira em torno da popularização da 'Power Slap'. Criada por Dana White, a principal liga de tapas na cara do mundo divide opiniões entre críticas e elogios. E o mais novo nome a dar seu pitaco sobre o assunto foi Jon Jones. Em cima do muro, o campeão peso-pesado do UFC destacou o entretenimento gerado nos eventos como algo positivo, mas também frisou que a prática da modalidade pode trazer riscos mais sérios à saúde dos competidores.

Em entrevista dada para a influencer 'Nina Drama', Jones, além de alertar para o perigo da prática, a definiu como um "esporte selvagem". Recentemente, um estudo acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade de Pittsburgh indicou que 80% dos atletas que disputam os duelos de tapas na cara apresentam sinais visíveis de lesões cerebrais - as chamadas concussões - durante os confrontos. Por outro lado, a modalidade ganha cada vez mais alcance e popularidade, atraindo, inclusive, grandes nomes dos esportes de combate, como Paige VanZant, que já se aventurou em duas edições da Power Slap.

"Honestamente, eu apoio qualquer coisa que Dana White esteja fazendo. É diferente, mas diferente não significa, necessariamente, ruim. Está dando para alguns caras durões uma chance de fama. O que eles vão fazer com essa fama, cabe a eles decidir. Mas está entretendo as pessoas, dando lar para as pessoas. Existem trabalhos diferentes para pessoas diferentes (risos). Mas sim, realmente acho que é muito perigoso. Você vai levar um tapa e essa é a coisa que eu meio que não apoio. É um esporte selvagem. Mas eu respeito vocês, de verdade. Porque é necessária muita coragem para ficar lá e levar tapas na cara na frente do mundo inteiro", avaliou 'Bones'.