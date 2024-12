Ex-lutador do UFC analisa futuro de McGregor após condenação: "Tempestade de m***"

Nas últimas semanas, a condenação de Conor McGregor na Justiça se tornou o assunto mais debatido no ramo dos esportes de combate. Principal estrela que o MMA já produziu, o irlandês foi julgado culpado de cometer agressão sexual contra Nikita Hand. Desde o veredito do júri, 'Notorious' tem passado por uma série de boicotes comerciais que afetaram sua imagem e marca. E na visão de Matt Brown, ex-lutador do UFC, a tendência é que este cenário piore cada vez mais.

Em recente participação no podcast 'The Fighter vs. The Writer', o veterano das artes marciais mistas opinou que o futuro de McGregor no curto prazo deve ser bastante turbulento, com desdobramentos negativos para sua imagem. Apesar da situação delicada, Matt Brown, que já criticou a conduta de Conor no passado, destacou que o cenário não é irreversível. Porém, em seu modo de ver, o único capaz de se salvar dessa avalanche de problemas é o próprio falastrão irlandês.

"Conor vai passar por uma tempestade de m***. Obviamente ele será multado financeiramente, mas não acho que ele terá problemas ali. Mas em termos de público e publicidade, vai prejudicá-lo com certeza, e deveria. Se ele foi condenado criminalmente ou não, se realmente realmente fez isso ou não, ele foi considerado civilmente responsável (por isso). Agora ele tem que pagar as consequências, deve ser responsabilizado publicamente por isso. A opinião pública sobre ele mudou. Pessoas vão perder o respeito por ele e não vão ligar tanto para o que ele faz ou está envolvido. Serão efeitos de longo prazo. Não é algo irrecuperável, mas é ele quem tem que se salvar. Ninguém irá salvá-lo dessa situação. O UFC não pode salvá-lo. Ele tem que fazer as coisas certas", opinou Brown.