Ex-campeão do UFC, Jamahal Hill detona Magomed Ankalaev: "É uma v***"

Recentemente, Jamahal Hill confirmou que irá lutar contra Jiri Prochazka em janeiro, na Califórnia (EUA), em importante luta válida pelos meio-pesados (93 kg) do UFC. Mas 'Sweet Dreams' não está de olho apenas no tcheco. Como coleciona inimigos na categoria, o americano, agora, tratou de colocar mais um no seu seleto hall: Magomed Ankalaev.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Inside Fighting', Hill mostrou toda sua aversão pelo russo e o detonou. Anteriormente, os tops dos meio-pesados já estavam trocando farpas de forma pública. É bem verdade que, quando o UFC anunciou a surpreendente luta entre Alex Pereira e Khalil Rountree, o americano reclamou do casamento e pontuou que Ankalaev era quem deveria desafiar o campeão da categoria.

No entanto, o russo não agradeceu o desafeto pelo apoio. Agora, a rivalidade ficou acentuada após Ankalaev, criticado pelo americano em seu recente triunfo, prever que o mesmo será nocauteado na próxima luta, o classificar como um atleta terrível e lembrar do revés que ele sofreu para 'Poatan'. Como reprovou a postura do rival, Hill escancarou sua vontade de enfrentá-lo e prometeu aplicar uma surra nele na ocasião.