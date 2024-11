Leon Edwards traça meta para temporada de 2025 no UFC: "Recuperar o cinturão"

Em julho desta temporada, Leon Edwards viveu uma noite para esquecer. Liderando o card do UFC 304 em seu país natal, o inglês teve uma performance irreconhecível e, de quebra, perdeu o cinturão dos meio-médios ao ser dominado por Belal Muhammad. Desde então, 'Rocky', como é conhecido, tem se mantido afastado dos holofotes. Apesar do breve hiato na carreira, o ex-campeão da categoria possui planos ousados para o ano de 2025.

Através de um vídeo publicado pela página 'My Protein', no Instagram, Edwards ressaltou que sua principal meta é recuperar o cinturão que já foi seu até o final da próxima temporada. Antes do revés sofrido para Belal, Leon defendia uma sequência de invencibilidade de 13 combates. Sendo assim, o inglês utilizou os meses posteriores ao mais recente confronto para digerir o resultado negativo.

"Meu objetivo agora é, obviamente, recuperar o cinturão. Amaria ser campeão novamente no final do ano, ano que vem, próximo dessa época no ano que vem. Então estou implementando etapas. Não perdia uma luta há, tipo, nove anos. Então estava me acostumando com esse sentimento novamente. Sinto que eu odeio perder mais do que amo ganhar. Não há muito que se possa fazer, apenas seguir em frente. Para mim é mais sobre o que vem a seguir e como você volta para onde deseja. Minha meta é ser campeão mundial duas vezes", declarou Leon.