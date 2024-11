Cormier sugere que Deiveson Figueiredo lute contra ex-campeão do UFC

No último sábado (23), na luta principal do UFC Macau, na China, Deiveson Figueiredo sofreu um duro revés. O brasileiro levou a pior contra Petr Yan por decisão unânime, conhecendo sua primeira derrota no peso-galo (61 kg) da empresa. Apesar do resultado adverso, 'Daico' segue no top-5 da categoria. Portanto, Daniel Cormier, ao projetar o futuro da divisão, propôs um duelo importante para o veterano.

'DC' sugeriu que Deiveson faça uma luta de ex-campeões do UFC contra Dominick Cruz. Vale pontuar que o brasileiro foi uma das forças do peso-mosca (57 kg), enquanto o americano dominou o peso-galo, sendo classificado por parte da comunidade do MMA como o melhor lutador da história da categoria.

É bem verdade que, 'Daico', ao participar da live realizada pela Ag. Fight em seu canal no 'YouTube', mencionou Cory Sandhagen como principal alvo para sua sequência no UFC. Mas, de acordo com Cormier, o atleta deveria pensar com carinho na possibilidade de ser o oponente de Cruz, que já revelou que deve disputar apenas mais uma luta antes de se aposentar do MMA.