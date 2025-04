Joanderson Tubarão cita Diego Lopes como trunfo para agilizar corrida até o cinturão

Apesar de ser apontado como um atleta dono de um futuro promissor entre os pesos-penas (66 kg), Joanderson Brito sequer figura no top 15 da categoria no momento. Mas este cenário pode mudar rapidamente, segundo o próprio. Atento ao que acontece no pelotão de elite da divisão, 'Tubarão' possui um trunfo na manga para acelerar seu processo de ascensão até o cinturão do UFC: seu histórico com Diego Lopes, número 3 do ranking e próximo desafiante ao título.

Em agosto de 2021, quando ambos ainda buscavam uma vaga no Ultimate, Joanderson e Diego mediram forças no 'Contender Series'. E na ocasião, quem levou a melhor foi Tubarão, que derrotou o compatriota na decisão dos juízes. Dado o contexto, o plano do atleta da 'Chute Boxe João Emílio' é claro: torcer por uma vitória de Lopes contra Alexander Volkanovski, no UFC 314. Com o especialista em jiu-jitsu no posto de campeão, um de seus algozes do passado, como Tubarão, pode ser 'acelerado' até um 'title shot' - situação similar à que ocorreu com Alex 'Poatan' e Israel Adesanya.

"Vou estar torcendo pelo Diego Lopes (no UFC 314). Vou torcer para ele. Acredito que o UFC já está encaminhando alguma coisa, porque luto no sábado e ele já luta no outro final de semana. Eu já ganhei ele no 'Contender'. Ele já ganhou do Sabatini. Então acredito que eu tendo uma vitória com convicção, uma vitória boa e ele vencendo o cinturão, o UFC dali já começa a encaminhar alguma coisa. O fato de eu torcer por ele não é por ele ser brasileiro, mexicano nem nada disso. É só pelo simples fato de eu ter ganhado dele. E ele ganhando o cinturão, se eu ganhar mais uma duas, três lutas, já (posso) estar disputando o cinturão com ele", destacou Joanderson.