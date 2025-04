Dana planeja lançar novo sistema de ranking no UFC em parceria com a META em 2025

Não é segredo que o atual modelo dos rankings do UFC, assim como seus critérios, não agradam nem um pouco a Dana White. Crítico ferrenho e recorrente, o cartola parece ter encontrado uma possível solução para o problema. Nesta quarta-feira (2), o presidente do Ultimate utilizou suas redes sociais para, dentre outras coisas, revelar que um novo sistema de classificação será implementado ainda em 2025 na empresa, em parceria com a META - conglomerado de tecnologia e mídia social fundado por Mark Zuckerberg.

A novidade foi anunciada durante um pronunciamento em que Dana oficializou uma parceria entre o UFC e a META (veja abaixo ou clique aqui). O objetivo primário é ter acesso à tecnologia de ponta da empresa de Zuckerberg para aumentar e diversificar o engajamento e experiências dos fãs do UFC. Além do enfoque nos torcedores apaixonados pelos esportes de combate, a associação entre as duas marcas, ao que tudo indica, também tende a implementar um novo modelo de ranking ainda nesta temporada.

"E aí, pessoal. O UFC e a META acabaram de assinar uma parceria incrível de longo prazo. A META agora irá se tornar a primeira parceira oficial de 'Tecnologia dos Fãs' do UFC. Essa é uma ótima notícia para os fãs do UFC, porque significa que a META irá utilizar todos seus aplicativos e tecnologias insanas para criar conteúdos e experiências incríveis para os fãs do UFC. Já começamos a trabalhar com a META para criar um novo sistema de ranking para os lutadores que irá estrear no final deste ano, graças a Deus. Também usaremos os óculos com tecnologia de IA da Meta para gravar conteúdos do UFC. Faremos coisas que deixarão os fãs impressionados. Os próximos anos representarão uma 'virada de jogo' absoluta", contou Dana.