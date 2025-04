Brasileira abre o jogo após quase dois anos parada: “Pensei em desistir”

A experiência de Istela Nunes no octógono mais famoso do mundo não é das melhores até então. Mas a última de suas aparições foi, definitivamente, a mais traumatizante. Na ocasião, em julho de 2023, enquanto enfrentava Victoria Dudakova, a brasileira sofreu uma grave lesão com apenas 34 segundos de luta. E a fratura no braço esquerdo fez mais do que somente afastar a peso-palha (52 kg) por quase dois anos das competições. De acordo com a própria, a contusão quase colocou um ponto final em sua carreira como lutadora profissional.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Istela admitiu que nada - nem mesmo as derrotas - a abalaram tanto quanto sua mais recente lesão. Vindo de uma sequência negativa no Ultimate, a brasileira, por pouco, não pendurou as luvas após fraturar o braço. Com força de vontade, porém, Nunes conseguiu se recompor e, neste sábado (5), no UFC Vegas 105, diante de Loma Lookboonmee, fará seu aguardado retorno à ativa.

"Minha mente é blindada. Claro que muitas vezes já pensei: 'Vou desistir disso'. Mas não tem como. Com certeza (pensei em parar). Nessa minha última luta, em que machuquei meu braço. Nunca pensei em desistir nas lutas que perdi e tudo mais, sempre fiquei (mais) motivada. Mas essa derrota me levou do (lugar) mais escuro até o mais claro agora. Mas pensei sim várias vezes em desistir. Tipo: 'Ah, deu para mim. Não vou fazer isso mais não. Por que aconteceu isso comigo?'. Mas tudo nos planos de Deus. Melhorei muito como ser humano, em tudo, da minha última luta para cá", desabafou Istela.