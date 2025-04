Sonnen questiona nível de McGregor e alerta sobre volta ao UFC: "Uma surra te aguarda"

A volta de Conor McGregor ao UFC tem sido um tópico constante nos últimos anos, e as opiniões sobre o eventual desfecho dessa verdadeira novela variam bastante. Agora, Chael Sonnen, ex-lutador e comentarista, fez uma declaração polêmica: uma "surra" aguardaria o irlandês num possível retorno, seja ele na divisão dos leves (70 kg) ou meio-médios (77 kg). O ex-campeão, que não entra no octógono desde a sua derrota para Dustin Poirier em 2021, tem falado sobre a possibilidade de voltar a competir no Ultimate, mas as expectativas do falastrão americano são de que ele enfrente dificuldades, especialmente após um longo período de inatividade.

Em recente participação no podcast 'Good Guy/Bad Guy', da 'ESPN' americana, Sonnen não economizou palavras e afirmou que McGregor teria sérios desafios para competir com os melhores da organização atualmente, seja na categoria dos leves ou nos meio-médios. O ex-lutador também ressaltou que, apesar do grande talento do irlandês, o tempo fora do octógono pode ser decisivo para qualquer atleta, especialmente devido às declarações de 'Notorious' sobre sua carreira no UFC.

"Ele simplesmente disse: 'A grandeza não tem pressa'. Ele fez essa afirmação há alguns dias e, na hora, eu já discordei. Se você não sente a urgência, se não há algo queimando dentro de você, então pode abandonar e viver com isso. Ele tem uma surra esperando por ele (no UFC). Pode lutar nos leves, nos meio-médios ou até criar uma nova categoria de peso. Não existe um lutador sob contrato com o UFC que ele possa derrotar. E não estou dizendo isso para ser cruel. Quando ele voltar, vão colocá-lo na luta principal. Vão pedir para ele lutar por cinco rounds... Um cara que mal consegue respirar por um round inteiro. Essa é a realidade. Não há motivo para voltar. Uma surra aguarda você", apontou o comentarista.