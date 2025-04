Lucas Sorin deixa passado de brigas entre torcidas organizadas para liderar card do Future MMA

No próximo domingo (6), Lucas 'Sorin' fará a luta principal do Future MMA 14, em Balneário Camboriú (SC), contra o uruguaio Agustin Paez (6-1). Mas o que poucos sabem sobre o lutador, que tem 11 vitórias e três derrotas, é que sua trajetória no mundo das artes marciais é muito mais do que apenas ganhar ou perder: ela é sobre transformação, superação e o poder do esporte para mudar a vida de uma pessoa.

Criado no ambiente das torcidas organizadas, o lutador - apelidado de 'Sorin' devido à semelhança com o ex-jogador argentino Juan Pablo Sorín - foi membro ativo dos Gaviões da Fiel, dos fãs do Corinthians. Sua passagem pela agremiação foi marcada por brigas e confusões, realidade que o catarinense deixou para trás com a ajuda das artes marciais.

"Eu era muito envolvido com torcida organizada, era um dos 'linhas de frente' da Fiel aqui em Santa Catarina. Passei por muitos perrengues, brigas, mesmo já treinando. Quando decidi focar 100% na arte marcial, percebi que aquilo não podia mais fazer parte da minha vida. Acredito que a arte marcial me salvou", ressaltou Lucas, em comunicado à imprensa.