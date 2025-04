Garry exalta própria coragem após aceitar luta com Prates: "Lutador de verdade"

Duelo de estrelas em potencial

O duelo entre Ian Machado Garry e Carlos Prates coloca frente a frente dois atletas com potencial de assumirem o papel de protagonistas na divisão dos meio-médios do UFC. Mais jovem, porém com mais experiência no octógono do Ultimate, o irlandês de 27 anos vem de derrota para Shavkat Rakhmonov - a primeira na sua carreira - após vencer seus oito primeiros compromissos na liga, o que o levou ao top 10 do ranking.

Por sua vez, o paulista de Taubaté (SP) chega para a disputa embalado por uma temporada de estreia perfeita. Contratado via 'Contender Series', Prates estreou no Ultimate em fevereiro do ano passado e, desde então, acumula quatro vitórias, todas elas por nocaute - retrospecto que alçou o brasileiro à 13ª posição no ranking até 77 kg da entidade.

