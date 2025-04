Dione Barbosa faz previsão ousada para luta no UFC Vegas: "Finalização ou nocaute"

Depois de sofrer sua primeira derrota no octógono mais famoso do mundo, Dione Barbosa retorna à ação neste sábado (5), pelo card do UFC Vegas 105, para encarar Diana Belbita. E, ao que tudo indica, o tropeço na última rodada já ficou para trás. Prova disso é a confiança demonstrada pela lutadora pernambucana ao fazer uma análise sobre seu próximo compromisso no Ultimate.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Dione analisou o combate contra sua quase xará, Diana, e destacou os pontos fortes da adversária. Mesmo assim, a peso-mosca (57 kg) brasileira deixou claro que, em sua visão, é superior à romena em todas as áreas do MMA. E para corroborar sua confiança nas suas habilidades, 'The Witch' - como Barbosa ficou conhecida - fez uma ousada previsão para a luta de sábado.

"Ela é bem agressiva, anda bastante para cima. Acho que o maior perigo é ela abafar muito, esse é o perigo dela. E ela é uma atleta mais experiente. Ela tem 24 lutas de MMA e eu tenho dez. É o tipo de luta que eu quero. Quero lutar com meninas mais experientes, que estão no UFC há bastante tempo. Ela tem sete lutas no UFC, eu estou indo para a minha terceira, ela está indo para a oitava. O perigo, qualquer luta tem. Mas eu acho que tenho como controlar bem em todos os setores da luta. Vai ter bônus. Me assistam no sábado, vai ser um show. Finalização ou nocaute no primeiro round", prometeu Dione.