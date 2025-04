Ex-campeão do UFC, Fabrício Werdum desiste de participar da Global Fight League

Carreira de Werdum

Fabrício Werdum, ex-campeão peso-pesado do UFC, marcou seu nome na história do MMA. Com uma cartel que inclui 24 vitórias, dez derrotas, um empate e uma luta sem resultado, e grandes conquistas, ele superou alguns dos nomes mais importantes da divisão, como Rodrigo Minotauro, Fedor Emelianenko, Cain Velasquez, Mark Hunt, e Alistair Overeem. Sua última luta foi em setembro de 2023, quando enfrentou Junior Cigano no Gamebred Bareknuckle MMA 5, evento em que foi derrotado em um confronto de MMA sem luvas.

Formato de disputa e sistema de pontuação

A Global Fight League promete movimentar o cenário mundial dos eventos de MMA. Além da contratação de veteranos renomados, com passagens pelas grandes organizações da modalidade, a nova liga propõe um formato de disputa diferente dos demais. Ao todo, seis equipes (Nova Iorque, São Paulo, Dubai, Los Angeles, Londres e Miami) vão disputar a temporada regular e inaugural da GFL - cada uma será composta por 20 lutadores, sendo dois representando cada uma das dez categorias de peso (sete masculinas e três femininas).

Os times - seis no total - foram formados através de um 'draft', processo de escolha de atletas pelas equipes de forma intercalada, assim como acontece nos principais esportes americanos. De forma similar ao que acontece na PFL, a Global Fight League vai utilizar um sistema de pontuação ao longo de sua temporada regular.

Se o profissional vencer a luta por via rápida (finalização ou nocaute), irá ganhar quatro pontos para o seu respectivo time. O atleta que vencer por decisão receberá três pontos. O empate vale dois pontos. Já o lutador que for derrotado por decisão soma um ponto. Quem perder pela via rápida não pontua. Sendo assim, as quatro equipes com a maior pontuação na primeira fase avançam para a semifinal.