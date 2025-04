Ex-campeão do UFC elege Vitor Belfort como o "maior idiota do MMA"

Michael Bisping nunca foi de guardar suas opiniões para si. E o ex-campeão dos médios (84 kg) do UFC voltou a causar polêmica durante recente participação no podcast 'Froch On Fighting'. Isso porque, ao ser questionado sobre quem ele considerava ser o "maior idiota" da história do MMA, o inglês não hesitou em dar sua resposta: Vitor Belfort.

Sem papas na língua, o ex-lutador inglês disparou críticas severas ao brasileiro, citando a utilização de substâncias proibidas como o principal motivo por trás de sua resposta. Bisping ainda aproveitou para chamar seu desafeto de "máquina de esteroides" e ressaltar o quanto Belfort prejudicou o esporte ao não competir de forma justa. Por conta disso, em outra entrevista chegou a dizer que 'The Phenom' era o maior trapaceiro da história do esporte.

"Oh, Vitor Belfort. Uma máquina brasileira de esteroides. Você sabe, um dos maiores trapaceiros de todo o esporte. Agora temos contratos, temos testes de drogas e todo esse tipo de coisa. Mais importante, como homem, você deveria ser o tipo de pessoa que pensa: 'Eu só quero te vencer de forma justa'. Levantando de manhã, indo correr, indo para academia, mas esse covarde estava usando todo tipo de esteroide. Vitor Belfort é o maior idiota do MMA", detonou Bisping.