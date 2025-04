Rival de Jean volta a acusá-lo de possessão demoníaca e projeta duelo: "Bem vs mal"

A rixa construída entre Jean Silva e Bryce Mitchell foi uma das rivalidades que despontaram de forma mais impactante e natural nos últimos tempos. Não à toa, o confronto entre os pesos-penas (66 kg) é um dos combates mais aguardados do UFC 314, programado para 12 de abril. E quando ambos ficarem frente a frente no octógono montado em Miami (EUA), será uma 'batalha entre o bem e o mal'. Bem, ao menos é isto que alega o americano, que voltou a acusar 'Lord' de possessão demoníaca.

Em recente participação no 'MMA Guru' podcast, Mitchell entrou novamente no campo religioso ao indicar que o rival brasileiro está sob algum tipo de interferência sobrenatural. Na primeira e única interação presencial entre os atletas até o momento, Jean não se privou de atacar e provocar o americano. Durante a coletiva, que serviu para promover o UFC 314, Lord deu os seus já tradicionais latidos em frente ao desafeto - motivo suficiente para que Bryce acusasse o atleta da 'Fighting Nerds' de estar possuído por uma legião de demônios.

"Não me abalo com a pressão. Só quero destruir esse pagão que está na minha frente, isso é tudo que me importa. Não poderia me importar menos com o que as pessoas têm para dizer. Estou aqui para esmagar um pagão que blasfema contra meu santo Deus. Eu sei que ele está possuído, não acho que esteja, eu sei que está. Sei que essa é uma batalha do bem contra o mal. E não ouse pensar que estou me chamando de bom, estou chamando o Jean de mau. Falo sobre quem ele serve ser mau. Qualquer coisa que não seja Jesus Cristo é mau. Eu sirvo o bem", analisou o wrestler americano.