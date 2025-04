Merab Dvalishvili e Kayla Harrison abrem como franco favoritos para lutas de título no UFC 316

Não demorou muito para que o mercado de apostas fosse atualizado com as duas disputas de título anunciadas para o UFC 316, que está previsto para acontecer no dia 7 de junho. E, ao menos na visão dos 'oddsmakers', profissionais responsáveis por definir as 'odds' iniciais, há amplo favoritismo em ambas as lutas que contarão com cinturões em jogo no evento que será sediado em Newark (EUA).

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', o campeão peso-galo (61 kg) Merab Dvalishvili e a desafiante Kayla Harrison são franco favoritos para suas respectivas disputas no UFC 316, contra Sean O'Malley e Julianna Peña. O georgiano aparece com a 'odd' (probabilidade) inicial -275, enquanto a judoca bicampeã olímpica surge com a odd -600.

Assim, para lucrar com eventuais vitórias da dupla, os apostadores terão que investir pesado. No caso de Dvalishvili, um indivíduo que busque 100 dólares de retorno vai precisar colocar 275 dólares na sua 'fezinha'. Já para receber 100 dólares em caso de triunfo de Harrison, uma pessoa vai precisar colocar em jogo a quantia de 600 dólares antes da luta.