Boxe: Reunião da WBC pode definir possível trilogia de Robson Conceição pelo cinturão

O próximo passo da carreira de Robson Conceição pode ser definido dentro de algumas semanas. Isso porque, programada para dezembro, a Convenção Anual do Conselho Mundial de Boxe (WBC), entre outros assuntos, analisará a possibilidade de uma possível trilogia entre o pugilista brasileiro e O'Shaquie Foster, seu mais recente rival e algoz nos ringues. Um hipotético terceiro confronto entre os dois colocaria em jogo o cinturão super pena (59 kg) da entidade - que hoje está em posse do americano.

A equipe de Robson foi convidada a apresentar o caso diretamente ao Conselho, que tomará sua decisão sobre o tema durante a reunião, que será sediada em Hamburgo, na Alemanha. No início do mês, em Nova York (EUA), 'O Brabo', como é conhecido, acabou superado por O'Shaquie na decisão dividida dos juízes. Para além de uma nova chance de medir forças com o americano, Conceição compartilhou seu desejo de voltar a competir em sua cidade natal.

"Defender meu legado é algo que levo muito a sério. Representar a Bahia, minhas raízes e todo o Brasil no cenário mundial do boxe é uma honra. Quero, em 2025, lutar em casa, na Bahia, para mostrar a força e o talento do nosso povo. Nada me motiva mais do que levar o título mundial para minha terra e inspirar outros a sonharem grande", declarou Robson Conceição.