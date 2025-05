Minotouro exalta coragem de Tadalafella e descarta salto alto no FMS 6

Lenda do MMA brasileiro, Rogério "Minotouro" demonstrou respeito pela coragem do influenciador digital Tadalafella, seu adversário na 'co-luta principal' do Fight Music Show 6, que acontece neste sábado (17). Em entrevista ao podcast 'Mundo da Luta', o ex-lutador do Pride e UFC elogiou a iniciativa do rival em aceitar o desafio de encarar um atleta profissional no ringue - algo ainda raro entre figuras do entretenimento.

De acordo com Minotouro, o convite para o confronto partiu do próprio Tadalafella, que insistiu diversas vezes até que o baiano aceitasse. Para o veterano, essa postura merece reconhecimento, sobretudo diante da pressão natural que uma luta desse porte impõe, apesar da recente troca de farpas entre os dois.

"É difícil achar um influenciador que aceita lutar com um cara profissional, a verdade é essa. Porque você vai na onda, mas manter até o final... Vai batendo aquela adrenalina. Imagina, de repente falta um mês, faltam 15 dias, falta uma semana, falta um dia... é amanhã! Fica sem dormir. Tem atleta profissional que não consegue dormir, que eu conheço", relatou o ex-lutador do UFC.