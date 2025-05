Dálmata! Melquizael Costa transforma dor em identidade com estreia de novo apelido no UFC

No próximo sábado (17), no UFC Vegas 106, Melquizael Costa vai enfrentar Julian Erosa e subirá ao octógono com uma nova identidade. Conhecido até então como 'Melk Cauthy', o peso-pena (66 kg) brasileiro adotará oficialmente o apelido de 'Dalmatian' (que significa dálmata, em português) - uma mudança carregada de significado pessoal e simbólico, como explicou em entrevista exclusiva à Ag Fight.

A decisão marca não apenas um reformulação da "marca", mas também um resgate de sua própria trajetória. Diagnosticado com vitiligo desde cedo, o atleta revelou que o apelido já o acompanhava desde a infância - mas de forma dolorosa. Com o passar dos anos, especialmente após o início na carreira nas artes marciais, essa percepção foi se transformando. A virada definitiva ocorreu na luta em Seattle, quando entrou no cage com o rosto pintado em alusão às manchas características da raça canina.

"O Dálmata é um cachorro que representa muito o pessoal do vitiligo. Só que quando eu era moleque, era um apelido que me machucava muito, um apelido gatilho, que deixava enfezado e brigava com os caras na rua. Depois eu comecei a lutar e passou. Só que na luta de Seattle, que eu pintei meu rosto de dálmata, eu não sabia que a mensagem seria assim tão forte, até o próprio UFC postou. Foi muito forte e muito marcante mesmo", contou o paraense.