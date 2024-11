Virna Jandiroba desafia campeã dos palhas após vitória de rival no UFC Macau

"Parabéns pela vitória Yan, mas agora é a minha vez. Weili, vamos fazer acontecer!", escreveu a lutadora em sua conta oficial no 'X'.

Registro de Jandiroba no MMA

Virna Jandiroba, de 36 anos, é uma veterana do MMA, ex-campeã do peso-palha do Invicta FC e integra a elite da categoria no UFC. A brasileira iniciou sua carreira no esporte em 2013, estreou na maior organização da modalidade em 2019 e construiu um cartel composto por 21 vitórias e três derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Amanda Lemos, Angela Hill, Lupita Godinez e Marina Rodriguez.

Congrats on your win Yan, but now it's my turn. ?@MmaWeili Let's make it happen!! ? #UFCMacau #UFC #Carcará pic.twitter.com/GNWUaxhNgl

