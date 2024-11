Conor McGregor promete apelar contra condenação em caso de agressão sexual

"Vou apelar da decisão de hoje. A instrução do juiz e a modesta indenização concedida foram por agressão, não por danos agravados ou exemplares. Estou desapontado que o júri não tenha ouvido todas as evidências que o Diretor do Ministério Público revisou. Estou com minha família agora, focado no meu futuro. Obrigado a todos pelo apoio ao redor do mundo", escreveu o ex-campeão do UFC.

Relembre o caso

Tudo começou quando Nikita veio a público, declarando que o lutador abusou sexualmente dela em um quarto de hotel na Irlanda. Em seu depoimento no julgamento, a mulher alegou que McGregor e seu amigo fizeram sexo com ela e com sua amiga contra a vontade delas, em diferentes momentos do dia, enquanto ela estava intoxicada por conta do uso de álcool e cocaína após uma festa de trabalho. Ao detalhar o episódio, Hand declarou que Conor tirou suas roupas à força e se inseriu nela, enquanto ela o empurrava e o mordia, antes de desistir.

Versão do lutador

Em sua defesa, o ex-campeão do UFC apresentou uma versão completamente diferente do processo movido por Nikita e classificou a mesma como mentirosa. Em seu depoimento, McGregor apontou que a mulher o seguiu até o banheiro do estabelecimento e fez avanços sexuais, culminando em sexo oral nele e consensual depois. O lutador confirmou que levou Nikita, a amiga dela e seu amigo a um hotel, mas negou veementemente que a forçou a ter relações sexuais.

