Dana White admite que estava errado sobre Mike Tyson e provoca Jake Paul

"Mike estava certo e eu estava errado. Eu disse para ele, 'Mike, você tem basicamente 60 anos'. Ele falou, 'Você acha que esse garoto vai fazer alguma coisa comigo? Ele não é bom. Ele não vai me nocautear. Ele não vai fazer isso'. Você o viu, ele tropeçou quando estava andando, teve dificuldade para subir as escadas e Jake Paul não podia fazer nada com ele. Ele ganhou muito dinheiro e sei que as pessoas estão bravas porque ficaram em casa a noite, mas não pagaram por isso. Quando Mike Tyson aparece, todos ganham dinheiro. Não preciso dizer a vocês. Vocês sabem. Mike é o lado A + dessa coisa. Jake Paul não podia fazer nada com ele. Ele estava certo e eu errado", declarou Dana.

Cutucada em Jake

Se Dana enalteceu Tyson por seu comprometimento e garra, porque levou a luta a sério apesar da idade avançada para competir e seguiu nela até o fim, o mesmo não se aplicou para Jake. Após vencer o midiático combate, o youtuber afirmou que não nocauteou o ex-campeão mundial de boxe porque 'pegou leve', já que não queria machucar um de seus ídolos.

Contudo, a explicação de 'The Problem Child' não convenceu o presidente do UFC. Desafeto declarado de Jake, Dana frisou que ele não conseguiu nocautear 'Iron Mike' por não ser bom o suficiente e que o resultado não deveria ter surpreendido o público, que mais criticou do que elogiou o duelo.

"Se você não achou que era assim que a luta seria, não sei o que as pessoas esperavam. Mike tem quase 60 anos. Ele é Mike Tyson, mas tem 60 anos. Ele sabia que Jake Paul não poderia fazer nada com ele, então você sabia o que iria receber quando visse aquela luta. Você não pode ficar bravo, foi de graça. Todos nós temos Netflix de qualquer maneira. Você tem que assistir as garotas lutarem e a luta delas foi boa. Sei que muitas pessoas ficaram p***, foi um show de m***, mas o que você esperava? Quando você ficou em casa e ligou a Netflix naquela noite, você ficou tipo 'P*** m***, estou prestes a ver o maior evento esportivo de todos os tempos'. Não, você não viu. Você teve exatamente o que pensou que teria", concluiu o cartola.

Registros de Jake e Tyson no boxe

Além de fazer sucesso no 'YouTube', Jake Paul, de 27 anos, também se destaca no boxe. No esporte, o registro profissional do americano é composto por onze vitórias e uma derrota. Pela modalidade, a celebridade deixou para trás nomes como Anderson Silva, Ben Askren, Mike Perry, Mike Tyson, Nate Diaz e Tyron Woodley (duas vezes) e faturou bolsas milionárias.