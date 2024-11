Elon Musk se rende a Fighting Nerds e usa óculos da equipe brasileira; veja

Como o UFC 309, evento realizado no último sábado (16), em Nova York (EUA), era grandioso, diversas personalidades marcaram presença no tradicional 'Madison Square Garden'. Além de Dana White e Donald Trump, presidentes da companhia e dos Estados Unidos, respectivamente, Elon Musk também compareceu ao show e assistiu aos combates ao lado dos amigos. A curiosidade é que, para a ocasião, o empresário implementou seu visual com um acessório conhecido por todo fã de MMA: o óculos da academia 'The Fighting Nerds'.

Em sua conta oficial no 'X', Musk mostrou seu bom humor e compartilhou o registro aderindo ao estilo da equipe localizada em São Paulo, uma das que mais se destacou em 2024. E a atitude do empresário não chegou a surpreender, uma vez que já confessou ser fã de esportes de combate, principalmente do UFC. Vale pontuar que a 'The Fighting Nerds' faz tanto sucesso no MMA que, recentemente, Jon Jones também usou o óculos, marca registrada do time. Como se não bastasse, agora Elon também se rendeu ao grupo, se tornando o mais novo 'nerd' dele.