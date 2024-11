Com Elon Musk, Donald Trump vai ao UFC 309 e é ovacionado pelo público

Recém-eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, Donald Trump compareceu ao card principal do UFC 309, realizado neste sábado (16), em Nova York. Ao lado do mandatário do UFC Dana White, do bilionário Elon Musk e do cantor americano Kid Rock, o político entrou no icônico ginásio Madison Square Garden, fez questão de cumprimentar o comentarista Joe Rogan e foi ovacionado pelo público presente.

Amigo de longa data do CEO do UFC, Trump contou com a ajuda de Dana White nas três campanhas que fez para concorrer ao cargo máximo na Casa Branca. Em 2016, ele foi eleito ao concorrer contra Hillary Clinton. Quatro anos depois, foi derrotado por Joe Biden em acirrada disputa. Neste ano, o empresário superou Kamala Harris com certa folga para iniciar seu mandato no dia 20 de janeiro de 2025, como manda a constituição americana.