Uruguaios brilham em duelos sul-americanos e vencem brasileiros no Future MMA 14

No último domingo (6), o Future MMA retomou suas atividades em território nacional ao promover sua 14ª edição, sediada em Balneário Camboriú (SC). Apostando em clássicos sul-americanos em suas lutas principais, o evento viu os atletas estrangeiros roubarem a cena. Uruguaios, Agustin Paez e Sergio Martínez travaram duelos parelhos contra os brasileiros Lucas Sorin e Bruno Coelho, respectivamente, e 'colocaram água no chope' dos fãs que acompanharam o show 'in loco' no Expocentro.

O roteiro das disputas foi parecido. Enquanto os uruguaios buscavam propor a luta agarrada, os brasileiros tentavam se manter de pé, de olho no nocaute. Em meio a altos e baixos de ambas as partes, Agustin e Martínez venceram, respectivamente, Lucas e Bruno na visão dos juízes - em decisão majoritária na luta principal e dividida no 'co-main event' da noite, o que evidenciou o equilíbrio dos combates.

Joia da 'Fighting Nerds' brilha com nocaute

Além das lutas principais, que foram parar nas papeletas, um dos maiores destaques da 14ª edição do Future MMA foi o desempenho de Magno Dias. Em ação também no card principal do show, o brasileirou roubou a cena ao aplicar um nocaute fulminante em Alessandro Albuquerque. Após 'apagar as luzes' do compatriota no segundo assalto, o representante da 'Fighting Nerds' prometeu se tornar o campeão da categoria peso-galo (61 kg).