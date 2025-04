Pantoja projeta próxima defesa de título no UFC 317, na Semana Internacional da Luta

Único atleta brasileiro atualmente em posse de um cinturão do Ultimate, Alexandre Pantoja vive a expectativa de ter seu próximo desafio definido. Enquanto os detalhes de sua próxima defesa de título não são oficializados, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) analisa o cenário que considera ideal para seu retorno ao octógono. Ciente da magnitude do card da 'Semana Internacional da Luta', em Las Vegas (EUA), o campeão peso-mosca (57 kg) está de olho em uma vaga no UFC 317, programado nesta temporada para o dia 28 de junho.

A projeção de Pantoja - em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight - demonstra sua vontade em voltar a competir o quanto antes. Afinal de contas, o show da 'Semana Internacional da Luta' é o primeiro card numerado sem disputas de cinturão anunciadas. Ainda a serem realizados, o UFC 314, 315 e 316 já contam com duelos pelo título definidos pela empresa. Desta forma, naturalmente a próxima data vaga para alocar um campeão da liga seria o UFC 317, em Las Vegas (EUA).

"O Poatan acostumou mal a gente, sendo um campeão muito presente, lutando o tempo todo. Também tive algumas lutas em sequência. Quero continuar presente no UFC. Era para eu lutar em Miami, em abril agora. Mas me tiraram do card, preferiram me jogar mais para o meio do ano. Vou estar muito pronto. Acredito que tenha uma luta ali na (International) Fight Week', no final de junho. Saiu agora o card do começo de junho, com Merab e O'Malley e a Julianna com a Kayla Harrison. Então acredito que ali pelo final de junho vou estar lutando. Na (International) Fight Week, é o que a gente está mirando, vou ter um bom tempo para me preparar", projetou Alexandre.