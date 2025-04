Ex-campeão do UFC recebe previsão para ganhar liberdade condicional

Enquanto aguarda essa definição, Velasquez continua a atrair a atenção do público, com debates sobre a natureza do crime e as implicações de sua sentença. A decisão sobre sua transferência definitiva para uma prisão de segurança máxima será um marco importante no desfecho de seu caso.

Relembre o caso

Cain Velasquez foi preso em 2022 após perseguir Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de seu filho de 4 anos, em uma creche no condado de Santa Clara, Califórnia. Durante a perseguição, o ex-lutador atirou contra o veículo de Goularte, ferindo o padrasto do acusado. O atleta foi capturado e ficou preso por nove meses, mas foi liberado sob fiança e aguardou o julgamento em liberdade. A ação gerou grande comoção, com apoio público de figuras do UFC, como Dana White e Daniel Cormier.

O julgamento de Harry Goularte está marcado para 19 de maio, enquanto ele e outros envolvidos no caso, como os responsáveis pela creche, enfrentam processos civis e administrativos. No âmbito criminal, Goularte pode ser condenado a até oito anos de prisão, enquanto o julgamento civil busca definir sanções financeiras e administrativas contra os responsáveis pela creche. O caso segue gerando atenção, com desdobramentos jurídicos ainda em aberto.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok