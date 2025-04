Lutadora argentina desafia Norma Dumont para duelo no UFC

Para quem não conhece, Mick Maynard é o vice-presidente de Relacionamento com Atletas do UFC, o cara responsável por organizar as lutas e fazer as negociações. Ou seja, Ailin estava fazendo pressão para que a luta realmente acontecesse.

Duelo quente

Em termos de cartel, as duas lutadoras têm tudo para oferecer um grande embate. Norma Dumont vem de cinco triunfos consecutivos e, no UFC, perdeu apenas duas vezes em oito lutas. Curiosamente, Ailin Pérez também tem uma sequência de cinco resultados positivos seguidos, com a única derrota ocorrendo em sua estreia na organização.

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)