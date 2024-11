Eduarda Ronda supera venezuelana e vence a primeira no peso-mosca do UFC

Em sua primeira experiência no peso-mosca (57 kg) do Ultimate, Eduarda Moura fez bonito e saiu com mais uma vitória no octógono mais famoso do mundo. Neste sábado (16), na abertura do card preliminar do UFC 309, 'Ronda' - como a sergipana é conhecida - superou a venezuelana Veronica Hardy, na decisão unânime dos juízes.

Com o resultado, Eduarda Ronda alcança sua segunda vitória em três lutas no UFC. A mudança de categoria se deu após a brasileira apresentar problemas para bater o peso na divisão dos palhas (52 kg). Ao final do combate deste sábado, no entanto, a sergipana reforçou seu desejo de competir nas duas categorias, como já havia adiantado em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.