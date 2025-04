Brasileiro sofre tentativa de assalto prestes a viajar para sua luta no UFC

Trajetória no UFC

O lutador brasileiro, de 30 anos, tem se destacado nos últimos anos e é uma das promessas do UFC. Com um cartel profissional de 13 vitórias e apenas uma derrota, Marco Tulio - contratado via 'Contender Series' - estreou na organização em janeiro, com uma vitória por nocaute técnico sobre Ihor Potieria, no UFC Vegas 101. Agora, o atleta se prepara para o UFC 314, que acontece neste sábado (12), onde enfrentará Tresean Gore. A luta promete ser um grande desafio, já que o americano também é conhecido por não deixar suas lutas chegarem ao fim. Em suas duas últimas apresentações, terminaram após finalizar os adversários.

Card UFC 314

Card principal

Peso pena (66 kg): Alexander Volkanovsk x Diego Lopes

Peso leve (70 kg): Michael Chandler x Paddy Pimblett

Peso pena (66 kg): Bryce Mitchell x Jean Silva

Peso pena (66 kg): Yair Rodriguez x Patrício Pitbull

Peso meio-pesado (93 kg): Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card preliminar