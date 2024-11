UFC: Brasileiro fica ensanguentado, sofre nocaute e perde invencibilidade no MMA

Depois de emplacar oito vitórias seguidas para iniciar sua carreira no MMA, duas delas já pelo Ultimate, o peso-pesado Jhonata Diniz conheceu sua primeira derrota na modalidade neste sábado (16). Pelo card preliminar do UFC 309, em Nova York (EUA), o kickboxer brasileiro foi superado pelo polonês Marcin Tybura, que aceitou o combate de última hora, por nocaute técnico, via interrupção médica.

Depois de chegar a levar o rival à knockdown ainda no começo do confronto, Diniz sucumbiu ao grappling do experiente lutador polonês, que virou o jogo e, na base do ground and pound decretou o fim da invencibilidade do brasileiro no MMA. Isso porque, após sofrer com as cotoveladas do oponente no segundo round, o striker paranaense foi impedido pelo médico responsável pelo evento de continuar na luta, ao ser avaliado no intervalo antes da terceira etapa.

A luta

O brasileiro começou muito bem na trocação. Depois de bons golpes aplicados por Jhonata, Tybura foi à lona em knockdown. Sentindo a oportunidade de terminar a luta, Diniz partiu para cima do rival no chão, mas acabou sendo raspado, ficando por baixo. Experiente e mais qualificado no grappling, o polonês passou a controlar as ações e chegou, inclusive, na montada, onde aproveitou para bater com socos e cotoveladas.