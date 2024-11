Sean Strickland detona Jake Paul por luta contra Mike Tyson: "É um palhaço"

Programado para acontecer nesta sexta-feira (15), no Texas (EUA), o duelo entre Mike Tyson e Jake Paul tem sido alvo de grande reprovação por parte da opinião pública, principalmente devido à diferença de idade entre os protagonistas do show. Um dos maiores críticos do evento, Sean Strickland voltou a atacar a realização do combate entre o veterano pugilista e o jovem youtuber, com foco especial no astro da internet.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui e aqui), o ex-campeão do UFC disparou uma série de insultos ao youtuber por se propor a encarar um rival três décadas mais velho que ele. Para Strickland, o confronto entre Tyson, de 58 anos, e Jake, de 27, não deveria sequer ser permitido pelos órgãos reguladores dos esportes de combate no Texas.

"Jake Paul é um palhaço. Sua habilidade de ganhar dinheiro de gente burra é impressionante, mas ser rico não vai comprar sua dignidade. Você vai enfrentar um velho de 60 anos, que está apenas tentando ganhar dinheiro arriscando a vida dele... Canalha. Robin Safar (boxeador invicto com 17-0 no cartel), aqui está. Brincadeira, você não enfrenta boxeadores. Você está lutando contra um homem de 60 anos. Você é idiota? Isso deveria ser ilegal. O cara teve uma emergência médica um mês antes disso porque ele é velho para c***. Palhaço de m***", detonou o ex-campeão do UFC.