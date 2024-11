Michael Chandler relembra derrota para Charles Do Bronx: "Destruiu meus sonhos"

Com status de estrela do Bellator, Michael Chandler estreou no Ultimate em grande estilo, nocauteando Dan Hooker em janeiro de 2021. Meses depois, por conta da situação da categoria, o americano foi escalado para disputar o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) da organização contra Charles Oliveira. O sonho de se tornar campeão da liga presidida por Dana White, porém, foi frustrado pelo brasileiro, que o derrotou e ficou com o título na ocasião. Prestes a disputar uma revanche com Do Bronx, 'Iron', como é conhecido, demonstra que o fatídico revés segue entalado em sua garganta.

Através de um bate-papo com a imprensa no formato de 'scrum', que contou com a participação da equipe de reportagem da Ag Fight, Chandler elogiou a história de vida de Charles, fazendo um comparativo com a sua. Apesar do respeito que possui pelo especialista em jiu-jitsu, o americano admitiu que o nocaute sofrido contra Do Bronx representou a destruição de um sonho pessoal e profissional para sua carreira. Neste sábado (16), no co-main event do UFC 309, em Nova York, Michael terá a chance de competir novamente contra o brasileiro.

"A história do Charles é incrível. Um garoto da favela que chega até o UFC e consegue a trajetória que teve. Alguns altos e baixos e depois se tornando campeão. É uma história linda, por isso as pessoas amam o Charles Oliveira. Minha história é bem parecida. Garoto de uma pequena cidade do Missouri que não deveria estar aqui (UFC), e cá estou. O Charles Oliveira destruiu meus sonhos no UFC 262 ao se tornar o campeão peso-leve. Ele me derrotou de forma justa, ele foi o melhor homem naquela noite. Então estou ansioso para competir contra ele. Definitivamente estou diferente do que era em 2021. Só tinha alguns meses de experiência dentro do UFC. Agora tenho anos, sou mais calculista, veterano. Então mal posso esperar para ir até lá e ter meu braço erguido", relembrou Iron.