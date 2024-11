Charles do Bronx promete reconquistar cinturão do UFC em homenagem ao filho

Ciente da importância da luta, 'Do Bronx' frisou que o nascimento do seu segundo filho lhe deu ainda mais motivação para ampliar seu legado, reacendendo sua veia competitiva. Vale destacar que o paulista já é um atleta marcante do UFC, mas segue com fome de grandeza. Portanto, Charles, agora lutando por Dominic, sinalizou que a reconquista do título da divisão é apenas uma questão de tempo para ser consumada.

"A gente tem que estar aqui por algo. Estou aqui pela história, pelo legado, para me tornar campeão. Um mês atrás meu filho nasceu e prometi para ele que serei campeão mais uma vez. Da mesma forma que fui campeão para a minha filha, vou ser campeão para o meu filho. Não sei quando. É tudo no tempo de Deus, mas estarei aqui para fazer história", declarou o atleta.

Segundo filho, segundo cinturão?

Curiosamente, quando Charles se tornou pai pela primeira vez, de Tayla, fruto de um antigo relacionamento, emplacou uma enorme sequência de vitórias e se tornou campeão do peso-leve do UFC. Com tal experiência, o atleta, seguro do seu nível de habilidade e de que irá se recuperar do revés sofrido em sua última luta, garantiu que o raio cairá duas vezes no mesmo lugar. Com a promessa feita para o pequeno Dominic, 'Do Bronx', fortalecido, até alertou os demais competidores dos leves que se transformou em um lutador ainda mais perigoso e difícil de ser vencido.

"Não é um clique. Eu tinha que fazer algo para poder dar tudo de bom para a minha filha e foi isso que fiz. O que sei fazer de melhor é lutar. Não sou esses caras que ficam falando um monte. Simplesmente, quando fecha o cage vou lá e faço acontecer e é isso que vou fazer de novo. Vou dar a volta por cima e vou me tornar campeão mais uma vez. Vou deixar meu legado cada vez maior e preciso da ajuda de todos vocês. Essa energia positiva é que faz acontecer. Se esses caras acham que estão prontos para pagar o preço, estou dez vezes mais. Nasci para isso e vou fazer história mais uma vez", concluiu 'Do Bronx'.

Chandler mostra respeito

Derrotado na primeira luta, Michael Chandler também se rendeu ao brasileiro. Em 2021, o americano provocou Charles, questionando sua qualidade e o seu coração em combate. No octógono, o atleta quase nocauteou 'Do Bronx' no primeiro round, mas não conseguiu e acabou nocauteado no assalto seguinte. Agora, 'Iron' mudou de postura, admitindo que errou em sua abordagem. Tanto que, para a revanche, o lutador fez questão de elogiar o carrasco, esbanjando fairplay.